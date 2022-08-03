Власти Запорожской области: США контролируют все удары ВСУ из РСЗО HIMARS

Американские специалисты контролируют все удары украинских военных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что Вашингтон заинтересован в такой тактике во избежание растраты ракет на ложные цели. По его словам, GPS-наведение происходит непосредственно под контролем США. Как пояснил Рогов, американцы не доверяют ВСУ, поэтому контролируют их шаги. Он добавил, что каждая ракета для систем HIMARS стоит более 150 тысяч долларов.

"Что касается РСЗО HIMARS, то здесь решения по ударам принимают США и Британия", — сказал член главного совета ВГА.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Вашингтон может отменять удары ВСУ из РСЗО HIMARS, если его не утраивает намеченная цель.