Эксперт о готовности поляков завладеть частью Украины: такие твари

Варшаву не интересуют последствия её проплаченных решений, она будет делать то, ей прикажет Запад.

Об этом сообщил гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепёхин.

Верховная Рада Украины приняла проект закона, уравнивающего в правах граждан Польши с украинцами. После его принятия поляки смогут легально находиться на территории Незалежной без специальных разрешений и пользоваться всеми правами и свободами страны.

"История же никого ничему не научила и не учит. Западные политики — такие твари, которые никогда не думают о последствиях для своей собственной страны. Тем более, европейские политики, они все думают о своих кошельках… Вот что такое польские политики? Они выращены в пробирках Британии, у них открыты счета где угодно, и они получают деньги за то, что гадят России — это их основная работа, в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.

По его словам, политиков Польши абсолютно не интересуют последствия их решений — "будут идти до конца по проплаченной схеме".