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Эксперт о готовности поляков завладеть частью Украины: такие твари

Силовые структуры

Варшаву не интересуют последствия её проплаченных решений, она будет делать то, ей прикажет Запад.

Эксперт о готовности поляков завладеть частью Украины: такие твари

Об этом сообщил гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепёхин.

Верховная Рада Украины приняла проект закона, уравнивающего в правах граждан Польши с украинцами. После его принятия поляки смогут легально находиться на территории Незалежной без специальных разрешений и пользоваться всеми правами и свободами страны.

"История же никого ничему не научила и не учит. Западные политики — такие твари, которые никогда не думают о последствиях для своей собственной страны. Тем более, европейские политики, они все думают о своих кошельках… Вот что такое польские политики? Они выращены в пробирках Британии, у них открыты счета где угодно, и они получают деньги за то, что гадят России — это их основная работа, в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.

По его словам, политиков Польши абсолютно не интересуют последствия их решений — "будут идти до конца по проплаченной схеме".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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