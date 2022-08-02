Вице-премьер Украины Верещук: принудительная эвакуация из Донбасса началась

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Ирина Верещук заявила о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.

Об этом она сообщила в своём аккаунте мессенджера.

Первый поезд с эвакуированными 2 августа прибыл в Кропивницкий (бывший Кировоград), сообщила чиновница и поблагодарила за работу главу Кировоградской ОГА Александра Райковича.

"Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли. Спасибо местным службам, международным организациям и волонтерам. Образцовая работа!" — пишет Верещук.

Обязательная эвакуация была объявлена Киевом 30 августа. Необходимость её мотивирована тем, что якобы из-за повреждённых газопроводов в Донбассе невозможно провести отопительный сезон.

Позже посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сказал, что Украина при помощи эвакуации населения хочет сорвать грядущий референдум на освобожденных территориях Донбасса.