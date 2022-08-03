Боевик ВСУ: против тысяч снарядов ВС РФ в сутки у нас два миномёта

Армия России продолжает применять на Украине тактику "огненный вал", срывая артиллерией укрепления ВСУ. Побывавший под атакой боевик поделился ощущениями.

Украинский посёлок Пески националисты превратили в настоящий укрепрайон, а потому его освобождение могло стоить жизни многим бойцам ВС РФ. Для уменьшения потерь российское командование широко применяет ствольную и реактивную артиллерию.

"Противник выпускает по 6 500 снарядов в сутки", — пожаловался в соцсети украинский солдат.

Он отметил, что обороняющиеся могут отвечать на "огненный вал" всего из двух минометов.

"Иногда просыпается и "чихает" в сторону Донецка два ствола артиллерии. Мы почти не отвечаем", — добавил боевик.

По его словам, ВСУ несут гигантские потери, но украинские законы запрещают их озвучивать.

"Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один", — привёл пример украинец.