Бойцы “Сомали” и 11-го полка НМ ДНР успешно продвинулись в районе Авдеевки

За прошедший день силы ВС РФ и Донбасса продолжали освобождать республику.

Это сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Националисты понесли большие потери и были вынуждены оставить некоторые позиции в Песках и Авдеевке. Также продолжается охват Артёмовска, спецназ начал продвигаться в черте Соледара, прорывая оборону ВСУ.

Генштаб Украины называл линию Север — Соледар — Артёмовск важнейшей линией обороны. Украинские боевики из Лисичанска и Северодонецка отступили туда намеренно, поскольку "на этой линии можно проводить оборонительные операции”.

Бойцы штурмового батальона "Сомали” и 11-го полка Народной милиции ДНР при поддержке ВС РФ совершили серьёзное продвижение, пишет издание "Военное обозрение”.

Вертолётами Ми-28НМ также были разбиты позиции бандеровцев в Песках и Авдеевке. Киев уже признал успех продвижения ВС РФ к Артёмовску.