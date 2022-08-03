За прошедший день силы ВС РФ и Донбасса продолжали освобождать республику.
Это сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Националисты понесли большие потери и были вынуждены оставить некоторые позиции в Песках и Авдеевке. Также продолжается охват Артёмовска, спецназ начал продвигаться в черте Соледара, прорывая оборону ВСУ.
Генштаб Украины называл линию Север — Соледар — Артёмовск важнейшей линией обороны. Украинские боевики из Лисичанска и Северодонецка отступили туда намеренно, поскольку "на этой линии можно проводить оборонительные операции”.
Бойцы штурмового батальона "Сомали” и 11-го полка Народной милиции ДНР при поддержке ВС РФ совершили серьёзное продвижение, пишет издание "Военное обозрение”.
Вертолётами Ми-28НМ также были разбиты позиции бандеровцев в Песках и Авдеевке. Киев уже признал успех продвижения ВС РФ к Артёмовску.
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Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.