Военкор Коц: резервисты ВСУ с Западной Украины не хотят воевать за Донбасс

Боевой дух выше у защитников Донбасса, которые являются выходцами из этого региона. А у мобилизованных бойцов ВСУ с Западной Украины мотивации сражаться за Донбасс нет. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. Его высказывание цитирует портал sm-news.

Видно это и по пленным, и по настроениям в украинском обществе, считает репортёр.

Он отметил, что на Западной Украине каждую неделю случаются бунты жён и матерей резервистов. И Донбасс на Украине не воспринимают как часть единой страны.

Поэтому и мотивации у людей, которых отправляют воевать в Донбасс, никакой нет, они не понимают, за что сражаются. А у дончан, наоборот, мотивация есть, так как они освобождают свою землю, добавил журналист.

Причём по ходу конфликта, внутренняя сила союзных войск лишь стала ещё крепче, сделал вывод военкор.