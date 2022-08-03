Боевой дух выше у защитников Донбасса, которые являются выходцами из этого региона. А у мобилизованных бойцов ВСУ с Западной Украины мотивации сражаться за Донбасс нет. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. Его высказывание цитирует портал sm-news.
Видно это и по пленным, и по настроениям в украинском обществе, считает репортёр.
Он отметил, что на Западной Украине каждую неделю случаются бунты жён и матерей резервистов. И Донбасс на Украине не воспринимают как часть единой страны.
Поэтому и мотивации у людей, которых отправляют воевать в Донбасс, никакой нет, они не понимают, за что сражаются. А у дончан, наоборот, мотивация есть, так как они освобождают свою землю, добавил журналист.
Причём по ходу конфликта, внутренняя сила союзных войск лишь стала ещё крепче, сделал вывод военкор.
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