В Николаевской и Харьковской областях уничтожены пункты концентрации сил ВСУ

В Николаеве и области уничтожены очередные военные объекты Вооружённых сил Украины.

Выявлен и ликвидирован очередной пункт, где проходило доукомплектование личным составом одной из бригад ВСУ, сообщает "Военное обозрение". Система ПВО Украины опять была бессильна против "русских ракет".

Также сообщается, что это уже как минимум третья попытка пополнения бригады с апреля.

Губернатор области Виталий Ким заявил, что обстановка в регионе крайне сложная, но эвакуация не предполагается. Издание сообщает, что киевский режим и украинские войска так хотят прикрываться мирными жителями в случае наступления армии России.

Так же рано утром атакованы и объекты в Харькове. Сейчас там аналогичная николаевской ситуация. Генштаб ВСУ стягивает в область всё новые силы, в том числе из мобилизованных. Личный состав концентрируется в Харькове, Мерефе, в Чугуеве для "контрнаступления".

Потом по этим объектам фиксируется ракетный удар, и всю "операцию" украинскому Генштабу приходится начинать сначала. Какое количество мобилизованных ликвидировано в ходе спецоперации, никто в Киеве уже не считает, отметило издание. Зато продолжаются всё новые волны мобилизации. И делает это Киев с откровенно болезненным упорством, подытожило "ВО".