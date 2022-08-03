Бойцы российских Вооружённых сил начали использовать в специальной военной операции новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 “Сталинград”.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Винтовка успешно зарекомендовала себя и может эффективно поражать цели на расстоянии до 1,5 км, демонстрируя превосходную точность.
Раньше об использовании этого оружия в спецоперации официально не сообщалось. И только месяц назад оружейник Владислав Лобаев в мессенджере написал, что в Донбасс отправили конверсионную винтовку М1 TSVL-8 “Сталинград”.
Это модульная снайперская винтовка, обладающая широким спектром задач. Разработали и изготовили ЦВЛ-8 “Сталинград” в частной оружейной компании Lobaev Arms. Винтовка для удобства оснащена складным прикладом. Калибр – .338 Lapua Magnum. Общий вес оружия – 6,2 кг.
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