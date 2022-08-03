Бойцы ВС РФ использовали на Украине новейшую снайперскую винтовку “Сталинград"

Бойцы российских Вооружённых сил начали использовать в специальной военной операции новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 “Сталинград”.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Винтовка успешно зарекомендовала себя и может эффективно поражать цели на расстоянии до 1,5 км, демонстрируя превосходную точность.

Раньше об использовании этого оружия в спецоперации официально не сообщалось. И только месяц назад оружейник Владислав Лобаев в мессенджере написал, что в Донбасс отправили конверсионную винтовку М1 TSVL-8 “Сталинград”.

Это модульная снайперская винтовка, обладающая широким спектром задач. Разработали и изготовили ЦВЛ-8 “Сталинград” в частной оружейной компании Lobaev Arms. Винтовка для удобства оснащена складным прикладом. Калибр – .338 Lapua Magnum. Общий вес оружия – 6,2 кг.