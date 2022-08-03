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Подоляка: союзные силы "рвут" ВСУ под Соледаром, Бахмутом и Донецком

Силовые структуры

Союзные войска наконец-то начали атаку на Соледар и Бахмут. Военные 2-го корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики в течение 2 августа продвинулись по восточным окраинам Соледара и подходят к северным, демонстрируя твёрдое намерение взять этот населённый пункт. На это обратил внимание в своём ежедневном обзоре журналист и блогер Юрий Подоляка.

Подоляка: союзные силы "рвут" ВСУ под Соледаром, Бахмутом и Донецком

Он добавил, что-то же самое происходило и на восточных окраинах Бахмута, где накануне украинские войска пытались перейти в контратаку, но понесли очень большие потери в живой силе и технике — батальонно-тактическая группа, по сути, была полностью разгромлена.

В свою очередь, 1-й корпус Народной милиции ДНР атакует в районе Авдеевки и Песок. И, перемолов до двух батальонов украинской пехоты, к концу дня донецкие военные взяли почти весь населённый пункт Пески, то есть прорвали первую эшелонированную линию обороны, отметил эксперт.

При этом, по словам украинских "защитников", противостоявшим союзным войскам, они были буквально "перемолоты песком и бетоном". Так как те бетонные укрепления, которые возводились здесь на протяжении ряда лет, стали для многих солдат ВСУ могилой, пояснил военный аналитик.

Если союзные силы перережут последнюю дорогу, которая ведёт в Авдеевку, боевики ВСУ окажутся перед дилеммой: оставаться и погибнуть как гарнизон Мариуполя или уходить из Авдеевки, заключил блогер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ в районе Авдеевки и Песок, заявив, что там "настоящий ад".

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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