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ВСУ: потеря Артёмовска, Соледара и Северска откроет русским дорогу к победе

Силовые структуры

В случае потери Артёмовска в Донбассе под угрозой окажутся Краматорск, Славянск и вся Донецкая группировка ВСУ.

ВСУ: потеря Артёмовска, Соледара и Северска откроет русским дорогу к победе

Об этом сообщил замкомандующего войсками оперативного командования "Север", генерал Дмитрий Красильников.

"Всё-таки Артёмовск Соледар и Северск нужно удержать. Всё, что сейчас там происходит, дало возможность нашим военнослужащим провести определенные перегруппировки и усилить оборону в этих направлениях", — сказал генерал в интервью "Суспильному".

Он отметил, что их потеря откроет русским дорогу на Краматорск и Славянск, а значит, к победе РФ.

"Захват Артемовска уже создаёт угрозу для нашей Донецкой группировки, потому что потом их атака на Константиновку приведёт к окружению таких подразделений, как наша Торецкая группировка", — подчеркнул Красильников.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ в Донецкой области основные усилия сосредотачивает на Артёмовском направлении.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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