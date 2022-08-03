В случае потери Артёмовска в Донбассе под угрозой окажутся Краматорск, Славянск и вся Донецкая группировка ВСУ.
Об этом сообщил замкомандующего войсками оперативного командования "Север", генерал Дмитрий Красильников.
"Всё-таки Артёмовск Соледар и Северск нужно удержать. Всё, что сейчас там происходит, дало возможность нашим военнослужащим провести определенные перегруппировки и усилить оборону в этих направлениях", — сказал генерал в интервью "Суспильному".
Он отметил, что их потеря откроет русским дорогу на Краматорск и Славянск, а значит, к победе РФ.
"Захват Артемовска уже создаёт угрозу для нашей Донецкой группировки, потому что потом их атака на Константиновку приведёт к окружению таких подразделений, как наша Торецкая группировка", — подчеркнул Красильников.
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ в Донецкой области основные усилия сосредотачивает на Артёмовском направлении.
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