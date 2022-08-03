Руденко: плотность огня с нашей стороны по укрепам в Песках зашкаливает

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что подразделения союзных сил интенсивно наносят удары по укрепрайонам украинских боевиков в населённом пункте Пески. Противник несёт огромные потери.

"Плотность огня с нашей стороны по укрепам в Песках зашкаливает. Нацисты несут огромные потери. Перекидывают резервы с других областей, для чего они это делают не понятно. Причём кидают на передовые позиции резервистов, которые толком не умеют держать оружие", — пишет военкор.

Ранее сообщалось, что союзные войска вошли в населённый пункт Соледар.