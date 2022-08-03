Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что подразделения союзных сил интенсивно наносят удары по укрепрайонам украинских боевиков в населённом пункте Пески. Противник несёт огромные потери.
"Плотность огня с нашей стороны по укрепам в Песках зашкаливает. Нацисты несут огромные потери. Перекидывают резервы с других областей, для чего они это делают не понятно. Причём кидают на передовые позиции резервистов, которые толком не умеют держать оружие", — пишет военкор.
Ранее сообщалось, что союзные войска вошли в населённый пункт Соледар.
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