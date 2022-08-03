Зеленский сделал HIMARS символом и считает убийства "справедливостью"

Слово HIMARS стало для граждан Украины синонимом слова "справедливость", а армия Незалежной делает все, чтобы благодаря этим РСЗО, русские "испытывали всё более болезненные потери".

Об этом в видеообращении сказал Владимир Зеленский.

От отметил, что российские войска на поле боя получают "справедливый принципиальный ответ на все свои преступления", пишет "ПолитНавигатор".

"В этом контексте хочу сегодня поблагодарить президента Соединенных Штатов Джо Байдена и весь американский народ за новый пакет оборонной поддержки для Украины. Слово "HIMARS” стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость", и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам", — заявил лидер нынешней Украины.

Он также отрицает сообщения о том, что украинская армия лишилась уже нескольких рекактивных систем залпового огня. Зеленский убеждает украинскую аудиторию, что по состоянию на начало августа ВСУ не потеряли ни одного РСЗО HIMARS.