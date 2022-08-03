Боевики ВСУ пытаются перейти в наступление в районе населённого пункта Нескучное

Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции продолжают проводить спецоперацию по защите Донбасса.

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, на западе Угледара украинская армия пытается перейти к атакующим действиям. В районе населённого пункта Нескучное группировка ВСУ пытается прорвать линию обороны союзных войск России и Народной милиции.

"Тактическими усилиями, группами пытаются прорвать линию обороны, используя артиллерию. Мы отбиваем атаки", — написал военкор в своём Telegram-канале.