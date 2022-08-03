Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции продолжают проводить спецоперацию по защите Донбасса.
По словам военного корреспондента Юрия Котенка, на западе Угледара украинская армия пытается перейти к атакующим действиям. В районе населённого пункта Нескучное группировка ВСУ пытается прорвать линию обороны союзных войск России и Народной милиции.
"Тактическими усилиями, группами пытаются прорвать линию обороны, используя артиллерию. Мы отбиваем атаки", — написал военкор в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.