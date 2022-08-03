Подоляка: иногда кажется, что Зеленский играет за Россию

Иногда возникает такое впечатление, что Владимир Зеленский на самом деле выступает на стороне России. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка. Он прокомментировал инсайд, которым поделились авторы одного из украинских Telegram-каналов.

Эксперты написали, сославшись на источник в Офисе президента Украины, что главком ВСУ Валерий Залужный просит Зеленского срочно вернуть на восточный фронт артиллерию, которую готовили для контрнаступления.

"Сейчас ВСУ ровняют с землей в Песках, Авдеевке, Бахмуте, Соледаре, Северске, а контрбатарейной работы никто не ведёт из-за требования Офиса президента сорвать референдум в Херсонской и Запорожской областях", — заметили авторы канала.

По их словам, главком ВСУ настаивает на том, чтобы свернуть подготовку к контрнаступлению и перейти к обороне, чтобы не потерять Донецкую область.

"Иногда мне кажется, что Зеленский все-таки играет за нас и недалёк тот час, когда он примерит полковничий мундир ГРУ ВС РФ", — пошутил Подоляка.