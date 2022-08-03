Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов не согласен со многими европейскими политиками в том, что Киев не сможет вернуть на поле боя потерянные территории.
Об этом он написал в своём аккаунте социальной сети.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала — уничтожение оккупантов, затем — дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", — убеждает читателей глава СНБО.
Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Киев не победит РФ с нынешней поддержкой НАТО, а также рассказал о тяжёлых последствиях антироссийских санкций для экономики Евросоюза.
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