Украина не соблюдает собственные обязательства по Будапештскому меморандуму, а в стране налицо национализм. А значит, приобретение Киевом ядерного оружия подорвало бы основы его нераспространения и мировые основы безопасности.
Об этом на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сообщил представитель делегации РФ Александр Трофимов.
"Подобный дестабилизирующий шаг противоречил бы обязательствам Киева по ДНЯО, грубейшим образом подрывал целостность режима нераспространения ядерного оружия и создавал неприемлемые риски для международной безопасности", — заявил эксперт.
Он отметил, что киевская власть не соблюдает обязательства по "Будапешту" уже много лет. В частности, те из руководителей страны, которые были призваны противодействовать росту национализма и шовинизма в Незалежной.
По итогу конференции представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ "неизменно привержена благородной цели построения безъядерного мира", но Москва не разделяет подходов к достижению данной цели, которая предполагает искусственное форсирование процесса ядерного разоружения.
Напомним, перед началом спецоперации президент Зеленский сказал о возможном "пересмотре" Будапештского меморандума.
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