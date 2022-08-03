Главная аудитория пропаганды Киева — матери, сёстры, жёны солдат РФ

Государству недостаточно сражаться на полях сражений — необходим и информационный фронт.

О проблемах РФ на этом "поле боя" сообщил политолог Сергей Нешков.

"Украинцы талантливейшим образом организовали свою информационную работу в первую неделю нашей спецоперации. Они выкупили трафик на множестве интернет-площадок и транслировали свои материалы нашим людям. Главная целевая аудитория — это женщины: матери, сёстры, жёны солдат российской армии", — уверен эксперт.

Он отметил, что киевская пропаганда пользовалась самыми различными площадками — вплоть до сайтов со взрослым контентом.

Аналитик отметил также, что многие крупные каналы в Telegram, созданные россиянами, заняли проукраинскую позицию. Значит, они были подкуплены Киевом, а если бы правоохранители заранее довели до администраторов простую мысль, что не стоит торговать позицией, этого бы не произошло, цитирует обозревателя издание argumenti.ru.

Москва позже сделала выводы, и ситуация на информфронте выровнялась, но Нешков признаётся, что украинская пропаганда креативнее российской.

"Украинская пропаганда задействовала своё гражданское общество — пиарщиков из рыночной экономики. По украинским материалам хорошо заметно: их создают рыночники. Чёткое видение целевой аудитории, высокопрофессиональный интернет-маркетинг. С нашей стороны, увы, я этого не наблюдаю", — подчеркнул политолог.