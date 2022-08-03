Reuters: Пентагон заявил, что все HIMARS на Украине продолжают активно работать

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной спецоперации на Украине уничтожено шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако Пентагон поспешил опровергнуть заявление Минобороны.

"Нам известно о последних заявлениях министра Шойгу, и они явно ложные. Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из учтённых ракетных систем", — заявил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл агентству Reuters.

По его словам, российская стороны не предъявила доказательства ликвидации РСЗО американского производства.