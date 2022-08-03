Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной спецоперации на Украине уничтожено шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако Пентагон поспешил опровергнуть заявление Минобороны.
"Нам известно о последних заявлениях министра Шойгу, и они явно ложные. Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из учтённых ракетных систем", — заявил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл агентству Reuters.
По его словам, российская стороны не предъявила доказательства ликвидации РСЗО американского производства.
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