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Полковник Жилин: Россия должна наказать ВСУ за мины "Лепесток" в Донбассе

Силовые структуры

По мнению полковника запаса Александра Жилина, украинская армия уступает Вооружённым силам России по технологиям, численности и мощи, поэтому ВСУ используют жестокие методы для достижения своих целей. 

"В конфликте на Украине участвует один из стратегических противников США и всего коллективного Запада — Россия. Чтобы очернить имя Москвы, Вашингтон попробует обвинить её в гибели мирного населения и пленных", — отметил Жилин в беседе с "ПолитЭкспертом".

Мины "Лепесток" были сброшены на мирные районы Донецка, чтобы добавить дров "в костёр военного конфликта", считает полковник. По его мнению, России необходимо регулярно освещать все преступления, которые совершаются киевским режимом, а именно приглашать международные делегации для проведения независимых экспертиз.

"Надо проявлять здравомыслие и показывать миру все преступления украинской стороны, чтобы потом на Западе в них не обвинили Россию", — заявил эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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