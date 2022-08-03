Сивков про обученную США украинскую “IT-армию”: неприятно, но не смертельно

Хакеры Украины, обученные Штатами, могут нарушить работу предприятий и транспорта России.

Однако и эти кибератаки не повлияют на ход спецоперации, цитирует РИА Новости доктора военных наук, эксперта Константина Сивкова.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил, что США с союзниками используют информтехнологии в наступательных целях и "допускают” создание "IT-армии Украины” для атак на инфраструктуру Российской Федерации.

"Конечно, это очень неприятный момент, потому что США контролируют интернет-пространство, и мы объективно не можем сегодня отключиться от глобального интернета. Тем не менее, это не смертельно, у нас есть способы противодействия таким кибератакам, более того, это не влияет на ход самих боевых действий”, — сказал Сивков.

По его словам, обученные американцами хакеры могут проводить диверсии на энергообъекты и промышленные предприятия РФ, могут затруднить их работу, однако не нанесут критического вреда.

"Реальная угроза, которую представляет для нас так называемая украинская "IT-армия”, — это создание локальных сбоев в работе энергетических сетей, транспорта. На мой взгляд, более серьёзные подрывные действия они осуществить не смогут”, — подытожил аналитик.