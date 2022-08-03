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Доброволец ВСУ: РФ перемалывает "чудовищное" количество нашей пехоты

Силовые структуры

Бои в Песках, где украинские националисты безуспешно пытаются сдержать русских солдат, превратились для ВСУ в настоящий ад.

Доброволец ВСУ: РФ перемалывает "чудовищное" количество нашей пехоты

Об этом в соцсети пишет украинский доброволец Сергей Гнездилов. И, по всей вероятности, впечатления его натуральные, поскольку автора в симпатиях к РФ заподозрить нельзя — он является откровенным русофобом. Доказательством тому является девиз на его странице: "Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям", пишет EADaily.

Гнездилов овобождение Песков ВС РФ назвал мясорубкой, где Россия "перемалывает за день чудовищное количество украинской пехоты".

"Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладёт артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут", — жалуется бандеровец.

По его словам, приезжающие резервисты закрывают прорыв собственными телами, и все человеческие возможности почти исчерпаны.

Националист сетует также на то, что реальное положение дел в Песках Киев продолжает замалчивать, а к "захистникам" не поступает никакой помощи от регулярной армии.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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