В Британии возникла паника после заявления Владимира Путина о гиперзвуковой системе "Циркон", которая вскоре должна появиться на фрегате "Адмирал Горшков". В чём причина беспокойства британцев, объяснил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Эксперт отметил в интервью "Украине.ру", что сейчас происходит возрождение российского флота и его перевооружение на ракеты "Циркон", которые способны бить на тысячу километров.
Их появление означает уверенное движение России к тому, чтобы контролировать мировой океан. Возрождается и Средиземноморская эскадра, пояснил собеседник издания.
Сейчас происходит качественное усиление всех четырёх флотов и флотилий РФ. И у Британии есть повод для паники, так как на её территории нет ядерного оружия на земле, а есть только ядерный флот. Это четыре подводные лодки, и все они могут быть уничтожены одним махом, заключил капитан запаса.
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