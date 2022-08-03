Ераносян: Россия может одним выстрелом лишить Британию ядерного оружия

В Британии возникла паника после заявления Владимира Путина о гиперзвуковой системе "Циркон", которая вскоре должна появиться на фрегате "Адмирал Горшков". В чём причина беспокойства британцев, объяснил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Эксперт отметил в интервью "Украине.ру", что сейчас происходит возрождение российского флота и его перевооружение на ракеты "Циркон", которые способны бить на тысячу километров.

Их появление означает уверенное движение России к тому, чтобы контролировать мировой океан. Возрождается и Средиземноморская эскадра, пояснил собеседник издания.

Сейчас происходит качественное усиление всех четырёх флотов и флотилий РФ. И у Британии есть повод для паники, так как на её территории нет ядерного оружия на земле, а есть только ядерный флот. Это четыре подводные лодки, и все они могут быть уничтожены одним махом, заключил капитан запаса.