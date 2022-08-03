Согласно заявлению представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские военные запрещают покидать Артёмовск мирным гражданам, используя их как живой щит. Причём в заложниках у ВСУ оказались не только мужчины, но также женщины и дети.
Как сообщает агентство ТАСС, ВСУшники выбирают жилые дома для обустройства своих огневых позиций, при этом их обитателям не позволяют покинуть опасные места.
"Хозяева домостроений удерживаются в качестве заложников, эвакуироваться запрещается даже женщинам с детьми", — рассказал Марочко в своём Телеграм-канале.
На этом бесчинства со стороны украинских националистов не заканчиваются. Марочко отметил, что в населённом пункте Нагорный ВСУшники силой забирают у сельчан стройматериалы, при помощи которых и возводят свои позиции.
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