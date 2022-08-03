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Поддубный: сейчас в Донбассе ВС РФ сражаются с ВСУ у четырёх населённых пунктов

Силовые структуры

Сейчас союзным силам приходится противостоять украинским подразделениям у четырёх населённых пунктов в Донбассе. Такими сведениями поделился военный корреспондент Евгений Поддубный.

В данный момент, по его словам, горячими точками Донбасса являются районы Песков, Марьинки, Авдеевки и Красногоровки.

"В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 265 населенных пунктов, включая Семигорье и Травневое", — добавил Поддубный.

Ранее стало известно, что в ходе освобождения Авдеевки российские военные используют комплекс УР-77 "Змей Горыныч", чего украинская сторона совсем не ожидала.

Военные эксперты считают, что Авдеевку союзные войска будут брать прямым штурмом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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