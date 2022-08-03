Политолог Михеев: США на месте России применили бы ядерное оружие на Украине

Западные СМИ регулярно пишут о том, что Россия может применить ядерное оружие на Украине. Однако, по мнению политического эксперта Сергея Михеева, подобные "опасения" выдают планы США.

"На нашем месте американцы применили бы ядерное оружие, как они это сделали в Японии. <…> А потом они удивляются, почему мы не бомбим города? Да тот же самый Киев. Потому что они именно так бы и сделали", — заявил аналитик в программе "Железная логика".

Михеев убеждён, что Россия никогда не применит ядерное оружие в отношении Украины. Использование ядерных зарядов в ходе военной спецоперации абсолютно бессмысленно, поскольку удар повлечёт за собой катастрофические последствия, отметил он.

Однако эксперт не исключил применение ядерных боеголовок случае полномасштабного вооружённого конфликта с НАТО.