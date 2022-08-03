Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разорвёт отношения с Белоруссией, если Минск прикажет своей армии войти на Украину.
Главу внешнеполитического ведомства цитирует издание "Укринформ”.
"Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если вооружённые силы Белоруссии войдут на территорию Украины, я немедленно выйду с предложением разорвать с ними дипломатические отношения”, — заявил украинский дипломат.
По его словам, киевская власть спокойно анализирует всё происходящее и не питает никаких иллюзий относительно поведения Минска. В белорусском небе летают самолёты ВКС России — иногда бомбардировщики просто тренируются, иногда начинают наносить удары — это ежедневная реальность, подытожил министр Кулеба.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.