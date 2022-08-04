Арестович: "Мы можем пойти на переговоры, когда будем диктовать условия"

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает делать различные заявления по поводу развития событий российской спецоперации.

В очередном своём сообщении политик отметил, что Киев уже практически перешел в наступление, а Россия якобы просит о мирных переговорах.

"Когда из РФ раздаются голоса о мирных переговорах, это значит, что у них большие проблемы на фронте. Эти предложения могут звучать угрозами, жестами доброй воли, "единственным выходом", но это первые строки в капитуляции. Мы можем пойти на переговоры, когда будем диктовать условия", — заявил советник Зеленского.

Он отметил, что вот и Шрёдер заговорил о мирных переговорах, а также глава МИД России Сергей Лавров периодически о них заявляет.

"Каждый раз это звучит из какой-то экзотической страны, когда у армии РФ не выходит выполнить поставленную задачу. Дело в том, что поставленные задачи они не могут выполнить по умолчанию. Они давят, концентрируются, куда-то там наступают, но решить стратегические задачи военным путём не могут", — отметил Арестович.

По его словам, именно Кремль "запросил" мирные переговоры, чтобы принудить Киев к плану "для передышки перед очередным наступлением". Но Украина на это не пойдёт, подытожил советник ОПУ.