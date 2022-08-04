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Amnesty International обвинила Киев в нарушении законов ведения войны

Силовые структуры

Киев нарушает все законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирного населения, размещая вооружение и боевую технику в школах и больницах.

Amnesty International обвинила Киев в нарушении законов ведения войны

Об этом сказано в опубликованном докладе правозащитной организации Amnesty International.

"Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей", — заявила генеральный секретарь организации Агнес Калламар.

Правозащитники также зафиксировали случаи нанесения националистами ударов из жилых построек и размещения вооружения на объектах гражданской инфраструктуры в 19 населенных пунктах Украины, в том числе в Донбассе, Николаевской и Харьковской областях. При этом командование ВСУ не осуществляло эвакуацию из соседних зданий с целью минимизировать потери от возможного ответного удара с противоположной стороны конфликта, указано в отчёте.

Специалисты Amnesty International подчёркивают, что в Одессе ВСУ размещали бронетехнику прямо в густонаселённых кварталах, а в Артёмовске использовали университет в качестве военной базы.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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