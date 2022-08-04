Стремоусов: система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсонскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались обстрелять Херсонскую область. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку противника. Он предположил, что украинские боевики намеревались обстрелять мост.

"Система ПВО сбила всё. Стреляли много, но всё сбили", — сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Замглавы ВГА также подчеркнул: попаданий по мостам и инфраструктуре Херсонской области не зарегистрировано.

Ранее Стремоусов призвал расширить географию специальной военной операции России на Украине. Он отметил, что российским военнослужащим необходимо освободить от украинских националистов Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Помимо этого, замглавы ВГА подчеркнул: армии РФ следует вытеснить боевиков ВСУ из той части Запорожской области, которая остаётся под контролем Киева.