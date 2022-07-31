География российской специальной военной операции на Украине должна быть расширена, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По словам политика, России необходимо освободить ещё ряд областей.
Так, по мнению Стремоусова, освободить необходимо:
"Конечно, спецоперация может быть расширена", — пояснил Стремоусов РИА Новости. — В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников Зеленского, Турчинова, Порошенко, которых выдадут их же западные партнёры".
Стремоусов подчеркнул, что Запорожская область должна быть освобождена "полностью".
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