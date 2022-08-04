Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику Ольге Качуре

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре.

Соответствующий документ появился на сайте Кремля. Качура командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции ДНР. В среду, 3 августа, мэр Горловки Иван Приходько сообщил о её гибели.

"Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", — прокомментировали в пресс-службе Кремля.

Ранее стало известно, что легендарная женщина-командир армии Донецкой Народной Республики с позывным "Корса" погибла в результате попадания снаряда в автомобиль, в котором она находилась. Качура стояла у истоков Народной милиции ДНР, воспитывала бойцов с 2014 года.