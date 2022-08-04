Марочко: военные ВСУ массово отказываются выполнять приказы в районе Артёмовска

Украинские военные, которые несут службу в районе Артёмовска, массово отказываются выполнять приказы командования. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что, согласно данным разведки Луганской Народной Республики, массовое неповиновение боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) привело к ужесточению дисциплинарных мер со стороны киевского режима.

"На зачинщиков, саботирующих выполнение приказов вышестоящего командования, завели ряд уголовных дел", — пояснил Марочко.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что командиры подразделений 132-го разведывательного батальона ВСУ отказались выполнять приказы Киева на территории Харьковской области. По информации ведомства, такое решение связано с большими потерями от артиллерийского огня. Командиры вместе с личным составом переправились через реку Северский Донец, после чего убыли в пункт временной дислокации.