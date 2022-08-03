Командиры батальона ВСУ отказались выполнять приказы Киева под Харьковом

В Харьковской области командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы Киева. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, такое решение командиров связано с большими потерями. Отмечается, что они вместе с личным составом переправились через реку Северский Донец, а затем убыли в пункт временной дислокации.

"В районе Норцовки Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведбатальона отказались выполнять приказы командования", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что две украинские бригады массово дезертируют на харьковском и запорожском направлениях. Как пояснили в Министерстве обороны России, боевые позиции оставляют военные из 93-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские солдаты пытаются отойти в центральные и западные районы страны.