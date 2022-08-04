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Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М

Силовые структуры

Военные эксперты из Китая отметили, что раньше ракетой класса "воздух-воздух" с самой большой дальностью полёта была AIM-120C Phoenix американского производства. Однако последняя российская разработка обошла США. Теперь российские истребители Су-35 оснащены ракетой Р-37М, дальность полёта которой составляет 300 километров.

Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М

Аналитики заявили, что в ракете установлен двухрежимный твердотопливный двигатель, а комбинированная система наведения включает в себя радиокоррекцию по спутниковой навигации и активное радиолокационное самонаведение на конечном участке траектории. Эксперты полагают, что Р-37М будет применяться для ликвидации крупных воздушных целей.

"Оснащение этой ракетой истребителя Су-35 может значительно повысить его боеспособность на дальние расстояния в воздухе", — заявили в китайском издании Sina.

Более того, технические характеристики Р-37М продолжат модернизироваться. В улучшенной версии ракеты будет добавлена функция радиоэлектронной борьбы.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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