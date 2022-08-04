Подразделения союзных сил под Харьковом уничтожили группу иностранных наёмников, воевавших в рядах украинских вооружённых сил.
Отмечается, что "солдаты удачи" говорили по-испански, однако точных данных об их гражданстве на данный момент пока нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах, в частности, наёмника можно будет отстранить от службы не более чем на два месяца, также они получат право на ежегодный оплачиваемый отпуск, пособие на лечение и возможность продления срока службы до десяти лет.
По словам военного эксперта Андрея Кошкина, это всего лишь его попытка урегулировать отношения с иностранными наёмниками.
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