Союзные войска уничтожили под Харьковом группу наёмников

Подразделения союзных сил под Харьковом уничтожили группу иностранных наёмников, воевавших в рядах украинских вооружённых сил.

Отмечается, что "солдаты удачи" говорили по-испански, однако точных данных об их гражданстве на данный момент пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах, в частности, наёмника можно будет отстранить от службы не более чем на два месяца, также они получат право на ежегодный оплачиваемый отпуск, пособие на лечение и возможность продления срока службы до десяти лет.

По словам военного эксперта Андрея Кошкина, это всего лишь его попытка урегулировать отношения с иностранными наёмниками.