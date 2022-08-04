Камкин: членство Украины в НАТО в 2008 году привело бы к войне альянс и РФ

Вступление Украины в Североатлантический альянс НАТО в 2008 году могло бы усугубить "крымский вопрос".

Об этом сообщил политический эксперт Александр Камкин.

По его словам, решение ФРГ 14 лет назад отказать Киеву было правильным, или всё привело бы к конфликту между НАТО и РФ. В этом конфликте стороны бы не отступили и, вполне возможно, была бы война.

"Возможность вступления Украины в НАТО — еще до Майдана — значительно обострила бы крымский вопрос, проблему Севастополя и пребывания там российского Черноморского флота. Вступление страны в альянс одновременно развязало бы руки киевскому режиму в антироссийском направлении и могло бы привести к тотальной конфронтации между всем блоком НАТО и Россией”, — цитирует обозревателя издание "ПолитЭксперт”.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер также прокомментировал решение Германии в 2008 году, назвав его мудрым шагом.