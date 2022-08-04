Вступление Украины в Североатлантический альянс НАТО в 2008 году могло бы усугубить "крымский вопрос".
Об этом сообщил политический эксперт Александр Камкин.
По его словам, решение ФРГ 14 лет назад отказать Киеву было правильным, или всё привело бы к конфликту между НАТО и РФ. В этом конфликте стороны бы не отступили и, вполне возможно, была бы война.
"Возможность вступления Украины в НАТО — еще до Майдана — значительно обострила бы крымский вопрос, проблему Севастополя и пребывания там российского Черноморского флота. Вступление страны в альянс одновременно развязало бы руки киевскому режиму в антироссийском направлении и могло бы привести к тотальной конфронтации между всем блоком НАТО и Россией”, — цитирует обозревателя издание "ПолитЭксперт”.
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер также прокомментировал решение Германии в 2008 году, назвав его мудрым шагом.
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