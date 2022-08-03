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США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену ДСНВ

Силовые структуры

США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Об этом сообщил заместитель госсекретаря США. По его словам, это может быть возможно, как только Россия проявит добрую волю, конкретных сроков нет.

Под доброй волей России, по всей вероятности, американцы имеют в виду добровольный отказ от гиперзвукового оружия, которого у них нет.

"США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику", — уже прокомментировал желание Вашингтона член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор комментарий написал в своём Telegram-канале.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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