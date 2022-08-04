НАТО отрабатывает авиаудары у границ с Россией

Воздушные стрелки Британии и США попрактиковались в наведении бомбардировщиков на цели, находящиеся на земле.

Об этом сообщил портал "Русская Весна”.

"Британские и американские передовые авианаводчики в Польше в 50 километрах от Калининградской области отработали наведение бомбардировочной авиации по наземным объектам", — пишет автор материала.

Уже сообщалось, что американский Сенат призвал выступить против расширения военного блока НАТО из-за риска усиления конфронтации с Россией и огромного ущерба для экономики США.

Третьего августа Сенат также будет голосовать по резолюции об одобрении вступления Швеции и Финляндии в альянс.