Воздушные стрелки Британии и США попрактиковались в наведении бомбардировщиков на цели, находящиеся на земле.
Об этом сообщил портал "Русская Весна”.
"Британские и американские передовые авианаводчики в Польше в 50 километрах от Калининградской области отработали наведение бомбардировочной авиации по наземным объектам", — пишет автор материала.
Уже сообщалось, что американский Сенат призвал выступить против расширения военного блока НАТО из-за риска усиления конфронтации с Россией и огромного ущерба для экономики США.
Третьего августа Сенат также будет голосовать по резолюции об одобрении вступления Швеции и Финляндии в альянс.
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