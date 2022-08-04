На Харьковщине сотрудниками Росгвардии обнаружено четыре схрона с вооружением

В Харьковской области сотрудниками Росгвардии обнаружено четыре схрона с вооружением.

Так, тайники с боеприпасами были обнаружены в доме пособника украинских боевиков — в них находились 40-мм выстрелы, стартовые пороховые заряды к РПГ и около двухсот 18,5-мм светозвуковых патронов.

Кроме того, ещё в трёх схронах были найдены 10 взведенных противотанковых управляемых ракет, около 300 бронебойно-трассирующих и более 600 осколочно-фугасных снарядов калибра 30 мм, а также два готовых к применению ПЗРК.

Ранее силовики обнаружили на территории Херсонской области тайник с двумя пулемётами и боеприпасами. Об этом журналистам сообщили в главном управлении МВД по региону.