В Харьковской области сотрудниками Росгвардии обнаружено четыре схрона с вооружением.
Так, тайники с боеприпасами были обнаружены в доме пособника украинских боевиков — в них находились 40-мм выстрелы, стартовые пороховые заряды к РПГ и около двухсот 18,5-мм светозвуковых патронов.
Кроме того, ещё в трёх схронах были найдены 10 взведенных противотанковых управляемых ракет, около 300 бронебойно-трассирующих и более 600 осколочно-фугасных снарядов калибра 30 мм, а также два готовых к применению ПЗРК.
Ранее силовики обнаружили на территории Херсонской области тайник с двумя пулемётами и боеприпасами. Об этом журналистам сообщили в главном управлении МВД по региону.
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