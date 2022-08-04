При атаке ВСУ на Ворошиловский район Донецка погибли два человека

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками погибли два человека. Об этом проинформировали в штабе территориальной обороны ДНР.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пяти пострадавших при атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ворошиловский район.

"Пострадали пять человек, в том числе два сотрудника скорой помощи", — отметил он.

С мирными жителями, которые получили ранения, работают медики.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка с позиций, расположенных в населённом пункте Первомайское. Украинские снаряды упали рядом со зданием драмтеатра, где проходила церемония прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой, а также возле отеля Donbass Palace в Ворошиловском районе. В общей сложности армия Украины выпустила по центральной части Донецка свыше 10 снарядов.