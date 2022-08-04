Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал, что в распоряжении ВСУ осталась всего лишь треть артиллерийских орудий.
Однако Запад продолжает вести поставки вооружений Киеву, невзирая на определённые логистические сложности.
"Да, там не совпадают калибры, что создает сложности в логистике и со снабжением отдельных частей, но их постоянно подпитывают артиллерией. Можно вспомнить французских "Цезарей", польских "Крабов", германских PzH 2000, американские M-777", — рассказал Анпилогов в беседе с "Украиной.ру".
И тем не менее в украинской артиллерийской группировке сейчас пробита значительная брешь, констатировал эксперт. К тому же у ВС Украины ощущается острая нехватка снарядов, например, 152 калибр уже на исходе, добавил Анпилогов.
А в тех районах, где артиллерия ещё осталась, украинская армия продолжает сопротивляться, отметил эксперт.
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