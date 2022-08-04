Вассерман: киевский режим, копируя Гитлера, готов погубить свой народ

У значительной части граждан Украины мозги загажены до такой степени, что их необходимо серьёзно лечить. И "врачи" для данного лечения нужны, что называется, вчера.

Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета ГД РФ по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

"Террористы организации "Украина", в отличие от террористов запрещенной организации "Исламское государство"*, воевать явно не могут. Зато террором занимаются не просто помногу, но еще и с превеликим удовольствием", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эрудит, прокомментировав удары ВСУ по Еленовке.

По его словам, Киев занимается террором еще просто из любви к этому делу.

"Они во многом копируют гитлеровский нацизм, а сам Адольф Алоизович, между прочим, под конец жизни не только покончил с собой, но перед этим делал довольно многое для того, чтобы погибло как можно больше немцев", — отмечает Вассерман.

Он подчеркнул, что Гитлер из того, что, если уж немцы не оправдали его ожиданий и не исполнили его предначертания, значит, такой народ не достоин жизни и должен умереть со своим вождём.

Нынешние украинцы думают почти так же — совершенно искренне полагают, что каждый, кто не погиб в бою, всё равно жизни не достоин.