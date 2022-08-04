Болтенков: ВСУ в Авдеевке получат от ВС РФ с тыла

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в случае с Авдеевкой российские военные применят иную тактику, которая застанет ВСУ врасплох — ВС РФ подойдут к противнику с тыла.

Эксперт напомнил в беседе с "МК", что до этого военные РФ, ДНР и ЛНР уже прорвали укреплённые позиции ВСУ в направлении Донецка при помощи артиллерии, что дало возможность утвердиться в городе Пески.

Теперь, по словам Болтенкова, по плану у союзных сил — освобождение Авдеевки. Но надо принимать во внимание, что этот населённый пункт хорошо укреплён, поэтому прямой штурм здесь не имеет смысла.

Авдеевку будут брать под контроль после освобождения Соледара и Артёмовска, считает эксперт.

"Союзные силы смогут ударить этому сильному укрепрайону в тыл и под угрозой окружения заставить ВСУ покинуть его, как это было сделано в Северодонецке и Лисичанске", — добавил Болтенков.