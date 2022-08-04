Вассерман: России придётся признать США спонсором терроризма

Россия будет вынуждена признать США спонсором терроризма.

В этом убеждён депутат Государственной Думы России Анатолий Вассерман.

Так же, по его словам, террористическим государством будет признана и Украина.

"Они себе таким образом выписывают разрешение на открытый террор и, боюсь, они таки добьются, что мы будем признать не только Украину, но и Соединенные Государства Америки террористической организацией", — сказал в интервью изданию "Украина.ру" эксперт.

Он подчеркнул, что в Государственную Думу РФ внесли законопроект о признании Украины террористической организации. Обсуждение дошло до практических решений, отметил Вассерман.

По его мнению, спонсором терроризма придется признать и Соединённые Штаты — "это еще не сделано, но придётся".