Россия будет вынуждена признать США спонсором терроризма.
В этом убеждён депутат Государственной Думы России Анатолий Вассерман.
Так же, по его словам, террористическим государством будет признана и Украина.
"Они себе таким образом выписывают разрешение на открытый террор и, боюсь, они таки добьются, что мы будем признать не только Украину, но и Соединенные Государства Америки террористической организацией", — сказал в интервью изданию "Украина.ру" эксперт.
Он подчеркнул, что в Государственную Думу РФ внесли законопроект о признании Украины террористической организации. Обсуждение дошло до практических решений, отметил Вассерман.
По его мнению, спонсором терроризма придется признать и Соединённые Штаты — "это еще не сделано, но придётся".
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