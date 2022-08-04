Ищенко: Крупная европейская война вынудит РФ применить ядерное оружие

Москва предупредила, что ядерное оружие стране не для того, чтобы хвастаться им, а для того, чтобы защищать народ.

В случае нападения альянса НАТО на территорию России — армии ничего не останется, как применить его.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

"Мы понимаем, что в определённой ситуации его придётся использовать, потому что в Европе живёт полмиллиарда человек. Мы не можем себе позволить воевать с Европой, так как воюем с Украиной, потому что если Европу так перемалывать, так на это 20-30 лет понадобится в конвекционной войне", — отметил эксперт.

Он заявил, что европейцев слишком много, плюс поставлять оружие и искать наёмников начнут США. Даже крупная война с участием Западно-Европейских стран и при поддержке Вашингтоном вынудит Москву применять ядерное оружие.

"Необходимо будет создать выжженный пояс, включая уничтоженные порты, в которых не смогут высаживаться новые войска. Причём это касается всей Европы — не только тех, кто в Атлантике живёт, но и на Средиземном море, потому что корабли могут прийти в порты Средиземного моря высаживать новые войска", — подчеркнул в эфире радио "Говорит Москва" Ищенко.

По его словам, необходимо решить вопрос быстро.

"Нападение НАТО на территорию России — фактически означает ядерный конфликт", — подытожил аналитик.