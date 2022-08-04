Украина потребовала 750 млрд долларов для компенсации "ущерба от спецоперации"

На Украине опубликовали аналитический отчет, где оценили ущерб от российской специальной операции. Подсчитана и желаемая сумма на восстановление Незалежной.

Эксперты оценили экономические потери в 108 млрд долларов, но в качестве необходимой суммы на восстановление Украины назвали уже 750 млрд долларов, что совпало с "аппетитом", ранее озвученым премьером Денисом Шмыгалем, сообщает РИА Новости.

Экономисты отметили, что столице нужно по крайней мере 185 млрд долларов, чтобы "восстановиться". Из этой суммы 75 млрд украинцы потратили бы на строительство жилья, 42 млрд — на инфраструктуру, а оставшиеся деньги — на с/х и промышленные мощности.

Советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов ранее говорил, что стране ежегодно надо по 100 млрд долларов на восстановление страны. До этого Шмыгаль назвал в качестве желаемой суммы 750 млрд, которые, по его мнению, должна заплатить Россия.