Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник с возмущением воспринял решение немецких властей отклонить проведение выставки разбитой техники ВС РФ.
Как сообщает РИА Новости, по мнению дипломата, отклонение заявки на выставку в Берлине — это настоящий скандал.
"Я обращаюсь к мэру Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — просит украинский посол.
Ранее сообщалось, что два музейных оператора планировали выставить разбитую военную технику РФ перед российским посольством в Берлине, но их заявку отклонили.
Сам Мельник допустил, что его уволили из-за слов об националисте Степане Бандере.
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