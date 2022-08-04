Мельник возмутился решением Берлина не проводить выставку разбитой техники РФ

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник с возмущением воспринял решение немецких властей отклонить проведение выставки разбитой техники ВС РФ.

Как сообщает РИА Новости, по мнению дипломата, отклонение заявки на выставку в Берлине — это настоящий скандал.

"Я обращаюсь к мэру Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — просит украинский посол.

Ранее сообщалось, что два музейных оператора планировали выставить разбитую военную технику РФ перед российским посольством в Берлине, но их заявку отклонили.

Сам Мельник допустил, что его уволили из-за слов об националисте Степане Бандере.