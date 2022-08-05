Украинского морпеха будут судить в ДНР за убийство заложницы

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении морпеха Вооружённых сил Украины (ВСУ) Антона Байдракова. Его обвиняют в попытке захвата власти и убийстве заложницы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой Народной Республики, Байдраков служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты ВСУ. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что он причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории ДНР.

Морпех пытался насильственным путём захватить и удержать власть в республике. Кроме того, ему предъявили обвинение в жестоком обращении с мирными жителями и умышленном убийстве женщины.

По данным следствия, военнослужащий украинской армии насильственно удерживал её, а через некоторое время застрелил из автоматического оружия.

Представители прокуратуры ДНР не исключили, что Байдракову могут назначить меру наказания в виде смертной казни.