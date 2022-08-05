Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении морпеха Вооружённых сил Украины (ВСУ) Антона Байдракова. Его обвиняют в попытке захвата власти и убийстве заложницы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой Народной Республики, Байдраков служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты ВСУ. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что он причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории ДНР.
Морпех пытался насильственным путём захватить и удержать власть в республике. Кроме того, ему предъявили обвинение в жестоком обращении с мирными жителями и умышленном убийстве женщины.
По данным следствия, военнослужащий украинской армии насильственно удерживал её, а через некоторое время застрелил из автоматического оружия.
Представители прокуратуры ДНР не исключили, что Байдракову могут назначить меру наказания в виде смертной казни.
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