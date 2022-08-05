В ходе спецоперации на Украине союзными силами применяется снайперская винтовка DXL-5 "Опустошитель" с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров. Данное оружие показывает высокую точность стрельбы. Об этом сообщил представитель предприятия-производителя данного оружия Lobaev Arms.
По словам собеседника агентства РИА Новости, оружие активно применяется в СВО на Украине и показывает себя хорошо. Винтовка "Опустошитель" получилась очень точной, каждый выстрел сейчас документируется, чтобы его засчитали.
Он добавил, что пока на фронте используются винтовки с натовским калибром, но новые партии, которые производятся для ВС РФ, выпускаются под российский патрон.
Ранее сообщалось, что ВС России начали применять против ВСУ усиленные барражирующие боеприпасы "Ланцет".
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