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Подполковник Ходаковский: ВСУ срочно отводят из Донбасса артиллерию и РЭБ

Силовые структуры

Украинские националисты в Донбассе остались без артиллерии и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). ВСУ отвели тяжелую технику с передовой.

Подполковник Ходаковский: ВСУ срочно отводят из Донбасса артиллерию и РЭБ

Как отметил подполковник Народной милиции ДНР Александр Ходаковский, российская авиация свободно летает на линией соприкосновения, хотя ещё неделю назад комплексы РЭБ противника оказывали серьезное противодействие. Как показала воздушная разведка, на месте расположения украинских батарей остались только свежие следы от техники.

Ходаковский предположил, что ВСУ могут готовить собственное контрнаступление или просто отвели войска на другие позиции.

"Сейчас же логично усилить нажим на Донецкой земле и приступить к её освобождению", — делает он вывод.

Информацию об отступлении украинской армии подтвердил военный эксперт Сергей Колясников. Он рассказал, что накануне в украинских соцсетях сообщали о целых танковых колоннах ВСУ, которые двигались на запад.

"Накрыть бы всё, что они перебрасывают, в одном месте и как следует", — предложил специалист.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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